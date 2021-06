Enquête Cevipof : poussée des intentions de vote Le Pen chez les fonctionnaires

ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Publié le 02/06/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Si Marine Le Pen maintient son ancrage, notamment chez les policiers et les militaires, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron sortiraient respectivement gagnants d'un face-à-face avec la candidate RN. C'est ce qui ressort d'une note du Cevipof portant sur l'analyse des intentions de vote des agents publics pour l’élection présidentielle de 2022.

A un an du premier tour des présidentielles, les fonctionnaires ont-ils déjà une idée du bulletin qu’ils vont glisser dans l’urne ? La pandémie et ses lourdes conséquences sur les personnels soignants et le corps enseignant, la réforme de la haute fonction publique et la suppression de l’ENA actée par Emmanuel Macron, ou les agressions fréquentes de policiers auront durablement marquée les années 2020 et 2021.

Ces faits auront-ils un impact sur les choix politiques des 5,6 millions de fonctionnaires ? C’est ce qu’a cherché à déterminer le Cevipof (1), qui s’est penché sur les intentions de vote des agents publics en vue de l’élection de 2022.

Chez les fonctionnaires, Emmanuel Macron et Marine Le Pen font la course en tête

