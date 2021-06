En attendant l’hydrogène, quatre régions s’allient pour développer le TER hybride

Energie

réagir CC by Pascal Terjan

Un quart des rames TER marchent au diesel, une moitié à l’électricité, le reste est bi-mode. Le futur est à l’hybridation puis à l’hydrogène. C’est la SNCF qui commande les trains, et non les régions qui organisent néanmoins ces services et pilotent leur transition énergétique. La région Nouvelle-Aquitaine s’est alliée avec l’Occitanie, le Grand Est et le Centre - Val de Loire pour signer une convention avec la SNCF et Alstom.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Innovation

Transport public