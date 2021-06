Yvonic Ramis : « Nous devons permettre une adaptabilité propre à chaque territoire intercommunal »

[Interview] Intercommunalités

Publié le 14/06/2021 • Par Romain Mazon • dans : France

En remettant le maire et la commune au cœur du jeu politique, la crise sanitaire a entraîné un effacement des intercommunalités, que les élections du bloc local en juin 2020 n'ont pas modifié. A tel point que les directeurs généraux d'interco en font le fil rouge de leurs universités d'été, du 7 au 9 juillet, pour faire de la "dynamique communaliste, une opportunité à saisir pour le mouvement intercommunal". Yvonic Ramis, nouveau président de l'ADGCF, explique dans cette interview à "La Gazette", comment les intercos peuvent redéfinir leur rôle, et revient aussi sur l'intérêt du projet de loi "4D", la réforme de la haute fonction publique, ou l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires.

Chiffres-clés Du 7 au 9 juillet 2021 13èmes Universités d'été de l'ADGCF Dynamique communaliste : une opportunité à saisir pour le mouvement intercommunal ? Programme et inscription

La crise sanitaire a remis au cœur du jeu politique et institutionnel le maire et la commune. Vous en faites d’ailleurs le thème de vos universités d’été, qui se pencheront sur cette nouvelle dynamique communaliste. Pourquoi cette évolution récente ?

Ce mouvement était peut-être à prévoir, parce que l’on sort d’un cycle d’une vingtaine d’années de poussée intercommunale, avec les dernières lois « Notre » et « Maptam », qui sont profondément intercommunales. On sentait bien, sur le mandat qui vient de s’achever, que c’était fait de manière contrainte, parfois à marche forcée, avec un EPCI sur deux qui a disparu, donnant naissance à des intercos quelques fois tentaculaires en superficie et/ou en nombre de communes. On entendait, sur la dernière ...

