Mutualisée, la gestion RH élargit ses horizons

Organisation

Publié le 09/06/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

L’Association des directeurs généraux des communautés de France profite du projet de loi « 4D » pour appeler à davantage de mutualisation dans la gestion RH. Une démarche testée par quelques collectivités.

Chiffres-clés Les collectivités de moins de 50 agents représentent près de 70 % des collectivités, pour à peine plus de 15 % des agents territoriaux employés. C’est ce seuil que retient l’ADGCF pour qu’une collectivité assure la gestion des RH. Gains de postes, productivité accrue, économies d’échelle, dépenses évitées… L’évaluation financière d’une mise en commun de la gestion des ressources humaines est complexe. Une étude de 2014 de l’ADCF, Mairie-conseils et l’ADGCF s’y essaie.

Les collectivités du bloc local seraient-elles mûres pour adopter un système mutualisé d’employeur unique ? Rien n’est moins sûr. En revanche, à partir de l’analyse de neuf expérimentations de mutualisation de gestion des ressources humaines, l’Association des directeurs généraux des communautés de France plaide pour le concept plus flexible d’ »administration publique partagée ». « Un cadre plus agile car permettant d’intégrer des modèles plus ou moins souples ou intégrés », indique Mathieu Chartron, auteur de l’étude que l’association a publiée à ce sujet en mars, dans le cadre du projet de loi « 4D » (pour déconcentration, décentralisation, différenciation et décomplexification).

La création des communes nouvelles pourrait, par exemple, s’avérer un modèle inspirant. Sèvremoine (400 agents, 25 500 hab., Maine-et-Loire) est issue de la fusion, en 2015, des dix communes de l’ancienne communauté de communes de Moine et Sèvre. « Nous sommes passés de la gestion d’un effectif de 70 agents par l’intercommunalité et de quelques dizaines d’agents par chacune des communes, à une gestion globale de 400 agents, avec la mise en place de tous les outils RH correspondant à une commune de cette taille », souligne Anne Pithon, directrice générale des services (DGS) de la commune nouvelle. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep), harmonisation du protocole temps de travail, compte-épargne temps ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne