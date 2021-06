Le port du masque à l’extérieur, ce n’est pas automatique

Crise sanitaire

Publié le 02/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

La règle imposant de porter un masque protecteur dehors doit être lisible et claire, mais le juge rappelle que cela ne dispense pas le préfet de tenir d’abord compte des circonstances locales particulières.

La crise sanitaire, qui a commencé il y a plus d’un an, a introduit de nouvelles habitudes quotidiennes, et, en particulier, l’obligation de se munir d’un masque de protection dès que l’on se trouve en extérieur. Ce qui paraît acquis dans les grandes villes peuplées, ne l’est pas forcément dans les collectivités moins denses. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a démontré encore récemment dans une ordonnance du 10 mai (req. n° 2100991). Il devait se prononcer sur une demande de suspension de l’arrêté préfectoral qui rendait obligatoire le port du masque dans l’intégralité des agglomérations de Châlons-en-Champagne, Compertrix, Fagnières, Saint-Martin-sur-le-Pré et Saint-Memmie, représentant une unité bâtie continue facilement identifiable par le ...