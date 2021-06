Sur le plan « montagne », les élus positifs mais vigilants

Relance

Publié le 02/06/2021 • Par Olivier Schneid • dans : France

Satisfaits du programme de relance de leurs territoires, même s’ils l’auraient voulu plus ambitieux, les élus veilleront à sa concrétisation.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Ils « espéraient plus de l’Etat ». Or « c’est un plan Castex, pas un plan Marshall, ni même un plan tel celui initié par le général de Gaulle en 1964 », qui leur est proposé, selon le mot du sénateur (LR) de la Savoie, Cédric Vial. Les élus locaux, tous massifs confondus, ont néanmoins accueilli favorablement le programme Avenir montagnes présenté le 27 mai, à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), par le Premier ministre. Ils ont le sentiment d’avoir été « entendus » et ont aimé le discours « bienveillant » du chef du gouvernement à l’égard d’une montagne « traumatisée » par une « année noire », conséquence de la fermeture des remontées mécaniques de décembre à mai, qu’ils perçoivent toujours comme « injuste ».