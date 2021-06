Mobilités actives

La marche a besoin d’un plan

Publié le 02/06/2021

©trattieritratti - stock.adobe.com

A la veille des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, la marche à pied, première des mobilités actives en France, est absente du débat public et des programmes des différents candidats. Une absence que la Fédération française de randonnée pédestre, avec le collectif Place aux Piétons, appelle à corriger.

Denis Cheminade