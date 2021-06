Etat : le mythe de la toute-puissance

Décentralisation

Publié le 01/06/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Un rapport de la Fondation Jean Jaurès pointe le hiatus entre l’appel continuel à l'Etat et l'inexorable montée en puissance des collectivités territoriales.

L’un est un préfet, qui, pendant la majeure partie du mandat d’Emmanuel Macron, a dirigé la délégation anti-discrimination de l’Etat, la DILCRAH. L’autre est un professionnel politique du Parti Socialiste reconverti depuis la fin du mandat de François Hollande comme enseignant associé à Sciences Po Bordeaux.

Dans une note rendue publique le 1er juin par la Fondation Jean Jaurès et intitulée « Apathie politique et responsabilité politique », Frédéric Potier et Emeric Bréhier dénoncent le discours sur la mainmise de la technostructure : « N’en déplaise à Jean-Pierre Chevènement, l’énarchie n’existe pas. Les énarques ne sont pas un alignement de petits pois en costume gris au langage policé. Rien de commun entre un chef de bureau ultralibéral à Bercy, un sous-préfet catholique conservateur ...