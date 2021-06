Baromètre Cap emploi : plus de contrats d’apprentissage moins de placements

Crise sanitaire

Publié le 01/06/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

L’impact de la crise sanitaire se fait durement sentir pour l’insertion des personnes en situation de handicap, selon les résultats du baromètre 2020 du Cheops, le réseau national des Cap emploi, à l’exception notable de l’apprentissage qui enregistre une hausse de 34 %.

« L’apprentissage, avec 2 077 contrats, est l’exception remarquable de 2020 », relève Marlène Cappelle, déléguée générale de Cheops, qui a présenté son baromètre 2020 le 28 mai. « C’est le résultat des plans d’action mis en place depuis plusieurs années par les Cap Emploi et des aides exceptionnelles de l’Agefiph ». Alors qu’il n’y a plus de limite d’âge pour les contrats d’apprentissage quand on est reconnu travailleur handicapé, le travail d’acculturation des entreprises commence à porter ses fruits.

Cette bonne nouvelle est contredite par le reste des indicateurs : – 9 % pour les placements réalisés par Cap emploi, soit 77 444 placements, dont 11 791 en CDI ( ...