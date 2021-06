Les maires ruraux s’opposent à une répartition dérogatoire de la DGF

Association d'élus

Publié le 01/06/2021 • Par Léna Jabre Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Lors de l'assemblée générale de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), les édiles ont voté deux motions pour s'opposer à une répartition dérogatoire de la DGF aux mains des EPCI et pour défendre la consultation citoyenne lors de la création de communes nouvelles.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les maires ruraux refusent de laisser la main aux EPCI sur la répartition de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). Lors de l’assemblée générale de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), à Lyon à l’Hôtel de Ville les 29 et 30 mai 2021, les édiles ont adopté une motion pour dénoncer l’expérimentation d’une formule de répartition dérogatoire de la DGF. « Nous avons découvert l’existence de cette mesure à travers l’envoi d’une note d’information des préfets aux maires. On ne veut pas que les EPCI répartissent la DGF pour les communes. Les petites communes doivent garder leur indépendance », déclare Bertrand Hauchecorne, maire (SE) de Mareau-aux-Prés (1 400 hab., Loiret) et président de la commission des finances ...