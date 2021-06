La reprise de la construction se fait attendre

Logement

Publié le 01/06/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Les chiffres de la construction de logements pour le premier trimestre 2021 montrent que la reprise n'est pas encore là. La commission chargée d'identifier les freins à la construction va commencer ses travaux.

Bâtiment et travaux publics

2020 a été une année noire pour le secteur de la construction de logements et de la promotion immobilière, avec une baisse de 40 % sur les mises en vente de logements neufs sur les neuf premiers mois de 2020, par rapport à la même période en 2019, et une baisse de 20,7% des délivrances des permis de construire de logements collectifs entre 2019 et 2020, selon les chiffres de la Fédération de la promotion immobilière.

2021 ne s’annonce pour le moment pas plus prometteuse : toujours selon les chiffres de son observatoire, présentés le 26 mai dernier, au premier trimestre 2021, les chiffres de vente se redressent, avec une hausse de 12,8% par rapport au premier trimestre 2020, mais « les volumes du premier trimestre 2021 restent inférieurs à ceux de 2017, 2018 et 2019 : on ne ...