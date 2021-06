« Il faut intégrer le capital naturel et humain dans la comptabilité »

Comptabilité

Isabelle de Kerviler, autrice du livre « Dessine moi la compta », expert-comptable et ancienne élue locale explore le champ de la comptabilité, ses possibilités, mais aussi ses limites, caractérisées par une vision trop restrictive du capital et, dans la sphère publique, par un déficit de comptabilité analytique.

La comptabilité devrait être connue de tous. C’est l’ambition d’Isabelle de Kerviler, expert-comptable associée du cabinet Cailliau, Dedouit et Associés, commissaire aux comptes, docteur en économie, enseignante, conseillère de Paris entre 1983 et 2001 et adjointe au maire de Paris, chargée du développement économique, mais également conseillère régionale d’Ile de France durant 6 ans et présidente de la Commission « Développement économique et Emploi » entre 2002 et 2004.

Afin de convaincre de la nécessité pour chacun et en particulier des élus locaux, de connaître les fondamentaux de la comptabilité, elle vient de publier un livre illustré aux éditions Dunod qui propose une méthode pédagogique pour faire « de la comptabilité son alliée au quotidien ». Pour y parvenir, outre l’usage des ...

