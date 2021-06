Le programme « Transformation numérique des territoires » sur la rampe de lancement

Transformation numérique

Publié le 01/06/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Avec un portage politique fort et le lancement de trois projets prioritaires, c'est la fin du suspense pour le nouveau programme de concertation entre l'Etat et les collectivités autour de la transformation numérique.

La mue est achevée pour feu le programme Dcant, pour Développement concerté de l’administration numérique entre l’Etat et les collectivités locales : lundi 31 mai, c’est le programme « Transformation numérique des territoires » (TNT) qui en a officiellement pris la suite, comme l’a repéré Acteurs publics.

Depuis plusieurs mois, les interrogations allaient bon train sur les suites qui allaient être données à ce programme, dont le directeur Stéphane Collet, avait en février annoncé son départ et dans le même temps, son retour à la territoriale.

Une évolution devenue « nécessaire »

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, avait à plusieurs reprises évoqué une nécessaire « évolution », et ce dans l’optique de le rendre plus « opérationnel » dans le ...

