L’habitat partagé, une solution au mal-logement et à l’isolement des familles monoparentales

Publié le 02/06/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : Innovations et Territoires

Pink Sherbet Photography [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Avec l’aide du département, l’association Fraveillance propose une colocation à des parents isolés.

Chiffres-clés Partenaires : Aquitanis, Fraveillance, Fondation Abbé-Pierre, Compagnons bâtisseurs, CAF, CHRS, confédération syndicale des familles.

Les familles monoparentales accèdent difficilement au logement. Pour des raisons financières, elles sont surreprésentées dans les hébergements d’urgence et 21 % d’entre elles sont touchées par le mal-logement. Face à ce constat, l’association citoyenne Fraveillance organise la formation de colocations dédiées : elle s’occupe de trouver des logements, de faire se rencontrer les familles, d’animer des ateliers et d’accompagner la cohabitation. « Cela permet de réduire le loyer, mais aussi d’éviter l’isolement social et le repli sur soi, note Jérôme Mendiela, cofondateur et président. L’entraide autour des enfants peut aussi alléger la charge mentale des parents solos. »

Lien social recréé

En Gironde, une expérimentation a été menée dans le cadre du plan Logement d’abord lancé en ...

