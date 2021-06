Le coordonnateur de sécurité, un rouage essentiel de la prévention de la délinquance

[Métier] Sécurité

Publié le 10/06/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Le coordonnateur est chargé d’animer, auprès des élus locaux, le partenariat local de sécurité. Zoom sur une fonction devenue incontournable dans les collectivités.

Promulguée le 25 mai, la loi « sécurité globale » consacre le métier de coordonnateur de sécurité. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, c’est désormais lui qui animera le conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance – CLSPD ou CISPD. On dénombre à ce jour 805 CLSPD et CISPD.

Fin décembre, la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 mettait déjà en lumière leur rôle crucial. De quoi donner un peu d’espoir à cette profession en mal de reconnaissance ? Mi-décembre, les députés Rémy Rebeyrotte et Stéphane Peu réclamaient dans leur rapport une valorisation du métier, avec formation renforcée et amélioration du statut.

Une mission parlementaire veut relancer le partenariat local de sécurité

Cheville ouvrière du ...

