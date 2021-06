Bruno Latour : « En situation de crise, il faut redécrire son territoire »

[Interview] Action publique

Publié le 08/06/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Plus de temps à perdre, l’heure est à l’inventaire. Bruno Latour, philosophe et sociologue, cherche, dans son dernier ouvrage « Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres », à tirer les leçons de l’épreuve que nous traversons, pour que le « monde d’après » ne ressemble pas à celui d’avant.

Plus de temps à perdre, l’heure est à l’inventaire. Dans son dernier ouvrage « Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres », paru en janvier aux Editions La Découverte, Bruno Latour, philosophe, sociologue, professeur émérite associé au médialab de Sciences-po, cherche à tirer les leçons de l’épreuve que nous traversons collectivement, pour que le « monde d’après » ne ressemble pas à celui d’avant.

Selon lui, la crise sanitaire s’encastre dans une autre crise, plus profonde : la crise écologique, qui doit nous amener à repenser nos territoires, c’est-à-dire l’endroit où nous habitons, les interactions qui s’y déploient et les interdépendances à l’œuvre. Ce travail est indispensable pour se rendre compte de la déconnexion entre le monde « dans lequel on vit » et le mon ...