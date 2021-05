Les pistes des ophtalmologistes pour réduire les déserts médicaux

Entre téléconsultations et cabinets secondaires

Publié le 31/05/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Le syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof) a présenté vendredi 27 mai ses propositions pour résorber les zones encore faiblement dotées en médecins ophtalmologistes, qui regroupent actuellement 13 millions d'habitants. Il préconise notamment le développement des cabinets secondaires.

La démographie libérale en ophtalmologie, une spécialité longtemps considérée comme très déficitaire et difficile d’accès, s’améliore depuis quelques années, indique une étude que le Snof a réalisée en amont de ses propositions. Elle bénéficie de l’augmentation du nombre de nouvelles installations de médecins (253 en 2019 et autant en 2020 contre 150 en 2018) et du doublement, depuis 2010, du nombre d’ophtalmologistes étrangers s’installant en libéral (18% du total). Les départs à la retraite n’ont par ailleurs pas été précipités par la crise sanitaire. « Depuis deux ans, il y a plus d’arrivées que de départs », s’est félicité Thierry Bour, président du syndicat, lors d’une conférence de presse. Les délais de rendez-vous ont ...