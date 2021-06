Les nouveaux modèles économiques urbains : comprendre les transformations à l’œuvre – 1

Urbanisme

Alors que les villes sont saisies par les transitions numériques et écologiques, mais aussi sociétales et financières, l’approche par les nouveaux modèles économiques urbains est une grille de lecture qui permet de renouveler le regard sur la délivrance et le financement des services urbains. Seize mots clés, répartis en sept billets, permettent de la présenter. Une série réalisée en partenariat avec les cabinets ibicity, Espelia et Partie prenante.

Mot clé : multitude

Mots proches : prosumer, consommacteur

Selon Nicolas Colin et Henri Verdier (1), la « multitude » serait la principale ressource d’une économie saisie par la révolution numérique. Elle désigne le fait que l’habitant-usager-consommateur ne se trouve plus seulement en bout de chaîne, mais devient producteur de données, d’énergie et, plus largement, de tous les espaces momentanément sous-utilisés. Ces « actifs sous-utilisés » sont partout et la transition numérique facilite leur révélation et leur mise à disposition, notamment grâce aux plateformes comme Airbnb, BlaBlaCar ou ZenPark, qui organisent l’appariement entre offre et demande. Les capacités de production sont « distribuées » – réparties entre plusieurs producteurs.

« BlaBlaLines », nom initialement donné par BlaBlaCar à son offre de covoiturage de proximité (« Blablacar daily » désormais), souligne le fait que la somme des voitures individuelles partagées forme une nouvelle infrastructure de transport. La passerelle Luchtsingel, à Rotterdam (Pays-Bas), a bénéficié de l’un des premiers financements participatifs d’équipements publics : la somme des financements distribués devient une nouvelle source de financement.

Comme les autres transformations touchant la ville, notamment sous l’effet de la transition numérique, la multitude est porteuse aussi bien d’opportunités que de menaces. Elle conduit à faire remonter l’habitant-usager-consommateur dans la chaîne. Elle bouscule les lignes habituelles (entre marchand et non-marchand) et la place des collectivités dans la fourniture des services urbains.

Mot clé : sur-mesure

Mots proches : individualisation, customisation, personnalisation

Jusqu’à présent, un individu était saisi au moyen de ses grandes caractéristiques : telle catégorie socioprofessionnelle, tel âge. Désormais, « le big data a tué la ménagère de moins de 50 ans » (la formule est du publicitaire Jacques Séguéla) et il devient possible de « calculer au plus près » (selon le sociologue Dominique Cardon, dont il faut lire le didactique et passionnant « Culture numérique », Les Presses de Sciences-po, 2019), de saisir chacun dans ce qu’il est très précisément en fonction de ses caractéristiques fines.

Cette évolution ouvre la voie, sans dire que cela est souhaitable, à des systèmes de facturation selon l’usage (la manière dont on utilise les biens ou les services) et l’usager (son lieu d’habitation, son comportement…). Uber a poussé très loin cette logique de pouvoir mesurer le consentement à payer et éventuellement augmenter ses tarifs en fonction de certaines caractéristiques de ses clients (il se dit, par exemple, que c’est le cas lorsque la batterie du téléphone du client est quasiment vide).

Le sur-mesure ouvre également la voie à « l’industrialisation de l’individualisation », d’après le journaliste Emmanuel Davidenkoff : avant, il fallait choisir entre une offre qui était sur mesure, mais chère, et une offre pas chère, mais standard, permettant de réaliser des économies d’échelle. Aujourd’hui, il est possible de faire à la fois du sur-mesure et au prix du standard.

