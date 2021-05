Dématérialisation : comment fluidifier les process avec les entreprises ?

Webinaire

Lors des 4es assises de la dématérialisation, qui se sont tenues le 27 mai 2021, la question des relations entre les collectivités territoriales et les entreprises était au cœur du webinaire consacré à la dématérialisation de la chaîne comptable.

Plus d’un an après l’obligation, au 1er janvier 2020, de dématérialiser les factures pour l’ensemble des fournisseurs et des collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, Vincent Castella, délégué de la directrice de l’AIFE (créée pour définir et mettre en œuvre la stratégie informatique financière de l’Etat) tire un bilan positif.

Certains gros fournisseurs réticents

« Le fléchissement de la facturation l’année dernière, lors du premier confinement, a été de l’ordre de 20 à 30 %, ce qui correspond à la baisse de PIB enregistrée par l’Insee. Mais dès la reprise économique, un rattrapage est intervenu. Et pour un certain nombre d’entreprises, il y a une prise de conscience que la dématérialisation des factures n’est pas qu’une contrainte, mais une façon d’être plus ...

