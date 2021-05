Commande publique : pour des achats numériques responsables

Numérique vert

Publié le 31/05/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Différentes administrations se sont alliées pour publier en avril dernier la première version du guide pratique pour des achats numériques responsables. Ce document a été écrit pour les acheteurs de l’Etat, mais s’adresse à l’ensemble des acheteurs publics.

L’État veut réduire son empreinte environnementale liée au numérique. Or, selon les membres de la mission interministérielle « Green Tech », chargée de réduire les impacts environnementaux du numérique de l’Etat, dont font partie la direction interministérielle du numérique (DINUM), la direction des achats de l’Etat et le ministère de la Transition Ecologique, la fabrication des équipements informatiques concentre la grande majorité des impacts environnementaux et sociaux du numérique. D’où leur volonté de développer une politique d’achat responsable dans les administrations, les collectivités, les entreprises et les organisations en matière de numérique.

Selon ces administrations, « la commande publique est unanimement reconnue comme un moyen efficace pour soutenir les politiques publiques dans les domaines social et environnemental. Outre l’impact environnemental immédiat, c’est un levier significatif pour montrer l’exemple et dynamiser un secteur économique vertueux et durable. »

Un guide et des fiches pratiques

Ces administrations ont ainsi publié la première version d’un guide pratique pour des achats numériques responsables en avril dernier. Leur objectif est de donner les clés aux acheteurs publics « pour renforcer la bascule vers plus d’achats numériques responsables. »

Les auteurs reviennent dans ce guide sur la notion de cycle de vie, sur les alternatives à l’achat du neuf, sur la gestion de fin de vie des équipements ou encore sur les labels.

Ils mettent également à disposition des lecteurs différentes fiches pratiques par segments d’achats : matériels bureautiques, solutions d’impression, réseaux et télécoms matériels d’infrastructures informatiques, prestations intellectuelles et logiciels. Les auteurs y ont notamment intégré des exemples de clauses à utiliser dans les différents projets d’achats.

