Colonies de vacances : des incertitudes persistent

Vacances d'été 2021

01/06/2021

Après une année marquée par la crise sanitaire, qui a vu les départs en vacances des enfants et des jeunes chuter de plus de moitié, l’été de 2021 s’annonce encore perturbé. Les incertitudes, notamment concernant le protocole sanitaire, persistent. Les organisateurs de séjours, les collectivités, les comités d’entreprise sont sur la brèche.

Les chiffres de l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVLEJ) confirment une réalité qu’on supposait : en 2020, seuls 669 607 enfants ont pu partir en séjours collectifs (dont 70 000 en colos apprenantes), contre environ 1,4 millions l’année précédente, soit une baisse de 53%. Et alors que les départs paraissent plus que jamais nécessaires après la période de confinements et de restrictions que les Français ont vécue, le flou sur la période estivale demeure.

Les familles, entre besoin de souffler et incertitudes

« Quand nous avons ouvert les inscriptions, fin avril, nous avons fait le plein en moins de 48 heures. Le désir des familles d’envoyer leurs petits en colos est plus fort qu’en 2019 », estime Jean Tardieu, directeur de l’éducation, de la jeunesse et ...