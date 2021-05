[Fiche finance] Gestion

Publié le 31/05/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Une fois traitée la question du choix des indicateurs (aussi bien sur leur pertinence que sur leur disponibilité), l’étape suivante est celle-de la conception des tableaux de bord. Il est important, dès le début de la réflexion, de définir précisément ce qu’on entend par tableau de bord et, par la même occasion, de partager également ce qui ne constitue pas un tableau de bord.

Tableaux de bord

Un système de tableaux de bord rassemble une batterie d’indicateurs jugés pertinents pour définir et appréhender, sur une période donnée, l’évolution de la collectivité et de son environnement. Les indicateurs présentés sont des variables dont l’observation par les décideurs, dans un cadre formalisé, fournit des éléments d’une situation conjoncturelle et justifient les choix et les arbitrages. Le tableau de bord permet au travers de cette diffusion de rendre compte régulièrement de la réalité de la variable mise sous surveillance. Le tableau de bord est un visuel de synthèse qui affiche les indicateurs jugés essentiels au pilotage. Il est utilisé dans un rôle d’alerte et de prise de décision rapide. Il est important de ne pas sortir de ce cadre et de ne pas dénaturer ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite