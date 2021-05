Deux décrets sur les groupements hospitaliers de territoires

Santé

Publié le 31/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Deux décrets pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital ont été publiés au Journal officiel du 29 mai.

Un décret du 27 mai accompagne la nouvelle dynamique d’intégration au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) en définissant les règles de fonctionnement et les compétences de la commission médicale de groupement et de son président et en modifiant en conséquence celles des commissions médicales d’établissement.

Le décret prévoit également les compétences respectives des établissement support de GHT et des établissement parties s’agissant de la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales. Il modifie les conditions dans lesquelles sont prises les décisions dans ces mêmes établissements en renforçant la part prise par les instances médicales des GHT et des établissements publics de santé. Il prévoit enfin la tenue des élections permettant la désignation des membres et l’institution des commissions médicales de groupement au 1er janvier 2022.

Un second décret du même jour définit les compétences des présidents des commissions médicales des groupements hospitaliers de territoire et prévoit les moyens dont ils disposent pour exercer leurs prérogatives. Il procède aux modifications de même nature s’agissant des présidents de commissions médicales des établissements publics de santé.