L’« attractivité indéniable » des prépas Talents ENA-Inet

EGALITE DES CHANCES

Publié le 31/05/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le jury de sélection des élèves des Prépas Talents de l'Ena, dont celles montées avec l'Inet, a reçu de nombreuses candidatures, qui ont des profils proches de ceux des élèves des anciennes CP'Ena. Il vient de retenir 155 admissibles, qui doivent à présent passer l'étape de l'entretien de motivation.



Ils sont 155, se prénomment Ali, Najib, Aminata ou Charles-Edouard, et ils viennent de différentes régions de France : les candidats admissibles aux deux classes Prépas Talents Ena-Inet de Strasbourg et Nantes, et à celle de l’Ena à Paris, ont découvert leur nom, le 27 mai, dans la liste publiée sur le site de l’Ena. Leurs dossiers ont été sélectionnés parmi 320 déposés et correspondent au critère de ressources exigé pour prétendre à ces classes « égalité des chances ».

« Les années précédentes, nous recevions entre 230 et 260 candidatures pour 36 places dans les CP’Ena, parmi lesquelles 75 à 80 étaient retenues comme admissibles, assure Thierry Rogelet, directeur de l’enseignement et de la recherche de l’Ena. Certes, le nombre de places est aujourd’hui ...