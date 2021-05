Crise sanitaire : les élus locaux sont-ils à la hauteur ?

Covid-19

Publié le 28/05/2021 • Par Pascale Tessier • dans : France

Les mains dans le cambouis pour gérer la crise sanitaire, les élus locaux ne sont pas identifiés comme les plus efficaces. C’est une étude du CEVIPOF qui le dit, alors que les intéressés regrettent de ne pas avoir eu de coudées plus franches.

Dans la gestion de la crise sanitaire, le rôle des élus locaux est-il perçu comme essentiel par la population ? « Non » si on se réfère à l’enquête du Centre de recherche politique de Sciences Po (CEVIPOF). « Oui » si on écoute les intéressés ou des acteurs de la santé. Dans le cadre d’une table ronde abordant l’organisation institutionnelle après la crise covid, les sénateurs ont ouvert le débat sur l’exercice de la compétence santé.

Doit-elle rester entre les mains exclusives de l’État ou pourrait-elle être – tout ou en partie – décentralisée ? Avant la crise, la santé ne faisait état d’aucun débat, d’aucune demande de partage de la responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales. Elle était essentiellement orientée autour du soin et relevait globalement de la ...

