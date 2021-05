Pourquoi la Seine-Saint-Denis n’est pas encore la Californie

Politique de la ville

Publié le 28/05/2021 • Par Mathilde Elie • dans : France

Dans un entretien donné au trimestriel Zadig, Emmanuel Macron dresse un portrait flatteur de la Seine-Saint-Denis, allant jusqu’à la comparer à la Californie. Une déclaration bienvenue pour les élus qui rappellent qu’il reste encore beaucoup à faire pour passer de la formule à la réalité.

« Il ne manque que la mer pour faire la Californie… » Dans un entretien fleuve accordé au trimestriel Zadig, le président de la République déclare son amour pour la Seine-Saint-Denis. Déjà en novembre 2016, il avait choisi Bobigny pour annoncer sa candidature à l’élection présidentielle. Là, il loue « un espace unique de transformation économique et sociale » et un travail pour l’intégration « colossal ». Mais il n’en n’oublie pas l’autre réalité qui frappe le département : « Toutes les fragilités françaises y sont concentrées. Les espaces sont à reconstruire. Les difficultés économiques, sociales et sécuritaires s’y conjuguent. »

Opération de communication pour certains, geste d’ouverture pour d’autre… Cet extrait n’a pas manqué de faire réagir. Pour Philippe Dallier, sénateur LR du département, la comparaison avec l’Etat de la côte ouest américaine, leader dans de nombreux domaines, prête à sourire : « Cela fait 58 ans que je suis en Seine-Saint-Denis. Je n’ai jamais eu l’impression d’habiter en Californie et je n’ai jamais entendu un habitant dire une telle chose. Si derrière cela on veut parler de dynamisme économique d’accord, mais la somme des difficultés en face est telle que la première image qui me vient n’est pas de comparer le département à un eldorado… »

Réconciliation

Au contraire, pour Frédéric Gilli, économiste spécialiste des questions territoriales, professeur à l’école urbaine de Sciences Po et directeur associé de l’agence Grand Public, ces déclarations sont bienvenues, alors que le département fait trop souvent l’objet de caricatures. « Il était temps que le département soit vu pour ce qu’il est : un lieu de création de richesse, d’énergie assez formidables… Mais dans lequel il y a aussi énormément d’inégalités. On entretient un discours décliniste sur ce territoire le plus jeune de France, et cela revient à tenir un discours décliniste sur l’ensemble de la jeunesse de notre pays. »

Même avis pour le président du département, Stéphane Troussel : « Cela fait des années que je dis que la Seine-Saint-Denis est un concentré des défis de la France et c’est un formidable atout pour l’avenir du pays. Tant mieux si le président de la République s’en rend compte et qu’il salue la mobilisation, le travail de l’ensemble des acteurs de terrain dont les élus et les collectivités locales en particulier durant la crise que nous vivons. Mais il faut toujours plus que des preuves d’amour. »

« Lanterne rouge »

Des actes, c’est justement ce qu’attendent les élus et les habitants. Dans un rapport parlementaire présenté fin mai 2018, le député LR François Cornut-Gentille fustigeait l’inefficacité des politiques publiques dans le 93. Un an et demi plus tard, en octobre 2019, Edouard Philippe alors Premier ministre annonçait un plan massif de 23 mesures pour rétablir l’égalité. Parmi elles, la mise en place d’une prime de fidélisation des fonctionnaires, le recrutement de 150 policiers ou encore le renforcement des contrôles des logements insalubres. « Des choses ont été annoncées et mises en place mais on reste loin du compte. Le département reste toujours la lanterne rouge dans tous les domaines », déplore encore Philippe Dallier. En effet, l’épidémie de Covid-19 a touché de plein fouet le département et révélé l’ampleur de la fracture territoriale.

« Quand les gens progressent, ils partent et c’est ce qui explique les difficultés », déclare le Président de la République dans son interview. Un propos qui pose la question de l’égalité selon Stéphane Troussel : « Si les grands services publics sont remis à niveau et que les citoyens n’ont plus, en permanence, le sentiment de ne pas être traité comme les autres ils choisiront de rester. »

Transformations

Outre la remise à niveau des grands services publics de l’Etat, les élus locaux veulent plus de moyens pour que l’évolution à venir du département bénéficient à tous. « L’aboutissement des négociations sur la renationalisation du financement du RSA est en ce sens un point majeur, dit Stéphane Troussel. Cela nous permettrait de faire beaucoup plus pour l’insertion, la création d’emploi… »

« On a des atouts pour cela et le président le dit : une population jeune, de grands événements, des transports en développement avec le Grand Paris express, le renouvellement urbain… Mais je crois que la question fondamentale est celle du temps : ce qui plombe ce territoire c’est le temps de l’action publique qui est trop lent », juge Olivier Klein.