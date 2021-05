Le Sedif repartira sur une gestion déléguée en 2024

Eau/Assainissement

Publié le 28/05/2021 • Par Fabienne Nedey

Sécoué par les tensions avec certains EPT favorables à une régie publique de l’eau, et voyant arriver dans deux ans à son terme le contrat de concession actuel avec Veolia, le Sedif, le plus grand syndicat d’eau de France, a mené un vaste chantier d’études de tous les scénarios de modes de gestion. Le 27 mai, le comité syndical a finalement décidé de repartir en gestion déléguée à l’horizon 2024.

Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (Sedif) est, en taille et nombre d’habitants desservis, le premier service d’eau de France. Il couvre 135 communes et alimente en eau potable plus de 4 millions de franciliens.

Depuis deux ans, la « Mission 2023 », qui associe des élus, des usagers, des experts et les services du Sedif, a étudié toutes les hypothèses d’organisation et de gestion possibles pour « l’après », c’est-à-dire au terme du contrat actuel de concession avec Veolia, fin 2023. Aucune option n’a été écartée a priori : retour en régie, SEMOP, gestion déléguée avec un ou plusieurs opérateurs privés (panachage géographique ou par métiers), solution mixte innovante …

Comment le Syndicat des eaux d’Ile-de-France prépare son futur contrat de 2023

