Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 22 au 28 mai 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Droits du sol – Alors que le Sénat doit prochainement débattre du projet de loi Climat et résilience [lire aussi notre article], des sénateurs veulent renforcer le texte d’un volet consacré à la dépollution des sols. « C’est la grande oubliée des réformes en cours », déclare même une sénatrice citée par Batiactu.com. En reprenant les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la pollution et la réhabilitation des sols, le texte veut notamment établir un droit à la protection des sols, mieux gérer les pollutions et les risques sanitaires et inscrire les friches dans une démarche d’aménagement durable. Les différentes propositions feront l’objet d’amendements quand le Sénat étudiera le projet de loi en juin.

Villes lumières – Comme chaque année, l’ANPCEN a décerné son label national « Villes et villages étoilés » pour distinguer les communes qui luttent pour une plus grande qualité de l’environnement nocturne [lire aussi notre article]. Comme elle l’explique dans un communiqué, l’association a aussi récompensé, pour cette nouvelle édition, des territoires administratifs qui agissent collectivement. On retrouve ces heureux élus en Vendée, Essonne et Seine-et-Marne, dans le Lot et dans les Alpes-Maritimes. Selon le communiqué, cette édition 2019-2020 a permis de constater une baisse de 34% de la durée d’éclairement dans les communes labellisées par rapport à la moyenne nationale. Ce qui représente un total de 5,8 millions d’euros d’économie.

Un retard peut en cacher un autre – 9,7% d’annulation, 10% de retard… Tels sont les chiffres marquants d’une enquête d’UFC Que Choisir, de la Fnaut et de la FUB consacrée à la qualité de service des TER en 2019 et que nous constations déjà il y a deux ans. Reprise par BFMTV, cette enquête a aussi pour but d’alerter les candidats aux prochaines élections régionales. Ces associations constatent ainsi « une tendance préoccupante » de la qualité de service des TER après, pourtant, « une décennie dorée » entre 2002 et 2012. L’enquête regrette ainsi que la SNCF soit soumise à trop peu de contraintes en cas de défaillance et formule quelques propositions à destination des candidats aux régionales.

Qui sème le vent… – Selon une enquête Harris Interactive pour l’association France Energie Eolienne, 76% des Français ont une bonne opinion de l’énergie éolienne. Détaillée par 20 Minutes, cette étude est toutefois à nuancer puisqu’il apparaît que les Français habitant près d’une éolienne y soient moins favorables que par le passé. Une (très) légère baisse qui peut s’expliquer, selon l’enquête, par une moins grande acceptabilité alors que de nombreux parcs éoliens ont vu le jour ces derniers mois. Reste que l’énergie solaire (92%), l’hydroélectricité (87%) et la géothermie (84%) sont davantage prisés par les personnes interrogées.

Garde boues – Comme nous l’avions précédemment expliqué [lire aussi notre article], un nouvel arrêté concernant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées pendant la crise sanitaire vient d’être publié au Journal officiel. Ce texte ajoute deux nouveaux cas dans lesquels les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt, ainsi qu’à des fins de végétalisation ou de reconstitution des sols.

Sur le pont – Après avoir fait le constat de la dégradation inquiétante de certains ouvrages d’art (en particulier des ponts), la métropole lyonnaise a décidé de prendre des mesures d’urgence. Comme l’expliquent Les Echos, des travaux de sécurisation viennent d’être entamés. Ils seront accompagnés de restriction de circulation lourdes (envers les poids lourds notamment) et du renforcement de contrôles routiers.

Hydrogène – Un article du Monde explique comment le Territoire de Belfort, pourtant en concurrence avec les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, a obtenu l’implantation, d’ici 2024, d’une méga-usine d’électrolyseurs qui aura pour objectif de développer à une plus grande échelle la production d’hydrogène. Le Territoire de Belfort s’est appuyé sur un écosystème déjà dévolu à l’hydrogène et une culture industrielle pour convaincre les investisseurs.

Pacte mobile – Pour inciter les Strasbourgeois à abandonner leur voiture et privilégier les transports en commun et les mobilités douces, la métropole et la région Grand-Est ont signé un pacte des mobilités. Principale mesure forte, selon 20 Minutes : transformer des gares sous-utilisées en pôles d’échanges et augmenter le cadencement des trains.

Et aussi…

Pour améliorer l’accessibilité des ERP, des jeunes en service civique vont être recrutés par les collectivités locales [La Provence] ;

Un projet d’implantation d’éoliennes flottantes verra bien le jour en Bretagne Sud [Le Télégramme].