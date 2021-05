« Rien n’est figé pour le processus de construction des classes Prépas Talents »

[INTERVIEW] Classes Prépas Talents

Publié le 28/05/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Alors que les résultats des épreuves d'admissibilité se dévoilent, Karim Amellal, le président de la commission de sélection des nouvelles classes préparatoires aux écoles de service public revient sur l'ambition du dispositif et les critiques qui ont été formulées à son encontre dans une interview accordée à la Gazette des communes.

En quoi ce dispositif va réellement améliorer la promotion sociale et corriger les biais des classes prépas intégrées ?

D’abord les classes prépas intégrées souffraient de handicaps : il n’y en avait pas assez, pas partout et elles n’étaient pas suffisamment renforcées pour permettre aux candidats parfois très éloignés géographiquement des lieux de concours de se préparer dans de bonnes conditions.

Le dispositif Prépas Talents va plus loin en termes de volume : 1 000 places supplémentaires sont ouvertes, pour un total de 1 700. Et il y a au moins deux classes par région. L’objectif était de couvrir autant que possible le territoire. Par ailleurs, c’est un dispositif diplômant. C’est un point très important, car il y avait ce risque de plusieurs années blanches. Enfin, tous les ...