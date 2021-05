Les députés votent pour l’expérimentation du 112

Sécurité civile

Publié le 28/05/2021

L’article 31 de la proposition de loi visant à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat du député LREM Fabien Matras a été voté jeudi 27 mai par l’Assemblée nationale en première lecture. Le texte, modifié par la commission des lois, prône l’expérimentation de trois modèles de gestion des appels d’urgence. Mais le consensus trouvé reste fragile.

Un premier pas vient d’être franchi dans la mise en place d’un numéro unique d’appel d’urgence. L’article 31 de la proposition de loi visant à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat du député LREM Fabien Matras a été voté jeudi 27 mai, par l’Assemblée nationale, en première lecture. Toutefois ce texte n’institue pas directement le 112…

La commission des lois qui l’a modifié, envisage une expérimentation d’une durée de trois ans. Trois configurations pourraient être testées : un numéro qui rassemblerait les services d’incendies et de secours, la police et la gendarmerie nationale, les Samu en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins. Dans la seconde configuration, le 17 (police secours) serait exclu. Le regroupement du 15 et de la permanence ...

