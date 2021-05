Avec des PV simplifiés et des audiences rapides, mairie et justice s’unissent contre les incivilités

Prévention de la délinquance

Publié le 28/05/2021 • Par Françoise Sigot • dans : Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires, Régions

La ville et le procureur de Lyon ont mis en place, en janvier 2021, un dispositif conjoint de traitement des comportements inciviques.

Chiffres-clés Moyens : pour mettre en œuvre le dispositif, l'Etat a recruté un délégué du procureur et une chargée de mission. Côté mairie, c'est l'adjointe à la maire chargée de la sécurité qui assure les audiences.

Tapage nocturne, déchets sur la voie publique, occupation des entrées d’immeuble, comportements agressifs, chiens non tenus en laisse… Autant d’incivilités de plus en plus fréquentes à Vaulx-en-Velin et de nature à mettre à mal le vivre-ensemble. « Ces incivilités ne sont pas constitutives de délits qui conduisent devant les tribunaux, mais elles nuisent beaucoup à la tranquillité de la commune. Nombre d’habitants s’en plaignent et ont l’impression de ne pas être entendus », explique Hélène Geoffroy, la maire.

Envoi de convocations

Partant de ce constat, la ville et le procureur de la République de Lyon ont initié, début janvier, un nouveau mode de traitement de ces infractions. L’objectif est double : d’une part, porter ...

