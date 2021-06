Les feux de forêt, désormais une menace au nord de la Loire

Sécurité civile

Publié le 01/06/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Les Sdis s’organisent pour faire face au risque grandissant de feux de forêt, qui touchent tout le pays.

Au sein du parc naturel régional de la Brenne, dans le sud de l’Indre, les flammes ont détruit une centaine d’hectares de sous-bois et de forêt sur la commune d’Oulches, le 2 avril. « On connaissait essentiellement des feux de récoltes sur pied. Avec le changement climatique et la sécheresse, il y en a de plus en plus dans les espaces naturels », observe le colonel Eric Belgioïno, directeur du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Indre.

Même constat dans le Jura. « Les milliers d’hectares de buis morts à cause d’un insecte ravageur, la pyrale, sont à l’origine de plusieurs feux, constate Michel Bourgeois, président des communes forestières du Jura et maire de la ville d’Entre-Deux-Monts . Nous sommes en train de voir avec la ...