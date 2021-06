Précarité des jeunes : « Pour l’instant, les missions locales tiennent »

Crise sociale

Publié le 01/06/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : Dossier Santé Social, France

Martin David-Brochen, secrétaire adjoint de l’Union nationale des missions locales, revient sur l'afflux de jeunes qu'il faut gérer, depuis le début de la crise sanitaire.

Quel constat dressez-vous de la période dans les missions locales ?

Il y a eu une explosion du nombre de jeunes accueillis pour la première fois par une mission locale, notamment des étudiants, ce qui est assez nouveau. Depuis le 1er janvier, le réseau a connu une augmentation de 43 % des premiers accueils par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, nous avons mené une enquête flash qui démontre que, sur 24 000 jeunes, 30 % étaient en emploi avant la crise et que, entre mars et juin 2020, 40 % d’entre eux ont perdu leur emploi. Parmi les 20 % qui étaient en formation, plus de la moitié ont stoppé leurs parcours.

Les missions locales parviennent-elles à gérer l’augmentation de la demande ?

Pour l’instant, les missions locales tiennent et l’Etat a maintenu ses financements. Cela nous ...