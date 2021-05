1607 heures : A Rennes, l’incompréhension des agents

TEMPS DE TRAVAIL

Publié le 27/05/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France, Toute l'actu RH

À Rennes (métropole, ville et CCAS), une nouvelle organisation du temps de travail a été mise en place, notamment concernant les repos compensateurs et les critères de pénibilité. Des mesures mal reçues par les agents, mobilisés derrière l'intersyndicale depuis 10 jours.

« On ne peut négocier que s’il y a un rapport de force, la prochaine action aura lieu samedi à 7 h, on compte sur vous ! » jeudi 27 mai, Jérôme Jourdan, délégué Force Ouvrière ville de Rennes, Rennes métropole et Centre communal d’action sociale (6400 agents, 451 762 hab. ) chauffe les troupes lors d’une réunion d’information de l’intersyndicale (CGT, FO, Unsa et Ugict-CGT).

Samedi 15 mai, les agents des bibliothèques ont ouvert la voie de la contestation avec un mouvement de grève qui a empêché l’ouverture de la bibliothèque des Champs libres. Jeudi 20 mai, 412 titulaires et 60 contractuels étaient en grève. Les Champs libres ont ouvert à 14 h au lieu de midi et les services de cantine et de garderie ont été perturbés dans seize écoles.

En ligne de mire, à Rennes ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier