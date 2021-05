Grenelle de l'éducation

Un « renouvellement de l’alliance Éducation nationale – collectivités locales »

Publié le 28/05/2021 • Par Florence Masson • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Attendues depuis plus de deux mois, le ministre Jean-Michel Blanquer a donné ses conclusions sur le Grenelle de l’Éducation le mercredi 26 mai. Si les principales mesures concernent la rémunération des enseignants, d’autres concernent le statut des directeurs d’écoles et leurs liens avec les communes et ce, dans une alliance renouvelée...

Etat et collectivités locales