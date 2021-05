A Marseille, des douches pour les gens de la rue

Sans-abrisme

Publié le 27/05/2021 • Par Sophie Bourlet • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Marseille, la seule ville française à posséder un Samu social municipal, veut s’équiper d’un pôle hygiène santé doublé d’un accompagnement social. La réponse à un besoin insoupçonné, soulevé par la crise sanitaire et les 10 000 douches prises depuis juillet dernier dans un gymnase ouvert temporairement par la ville.

Mars 2020. Les mesures du premier confinement et l’étendue de la crise sanitaire poussent les associations et les unités d’hébergement d’urgence à limiter drastiquement leurs jauges d’accueil. Les quelque 10 000 personnes vivant à la rue à Marseille se retrouvent brutalement sans accès aux services d’hygiène qu’ils avaient pour habitude d’utiliser. Au début de l’été 2020, la mairie de Benoît Payan décide de rendre public l’accès aux trois douches d’un gymnase du 3e arrondissement. Depuis, l’accueil géré par le Samu social municipal, fourni pour environ 50 personnes par jour, une douche, une collation, un kit d’hygiène et l’accès à un vestiaire.

Une demande forte

Mohamed, justement, est le dernier à sortir du gymnase. Sur un banc devant les douches, il boit son café avant de ...