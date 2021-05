L’engagement sur le front des discriminations visant les personnes LGBTI+ s’intensifie

Management

Publié le 27/05/2021 • Par Clément Pouré • dans : France, Toute l'actu RH

Les attitudes discriminantes envers les personnes LGBTI+ restent répandues dans le monde du travail. Plusieurs collectivités mènent des actions pour les faire cesser.

Charlotte (son prénom a été changé, à sa demande) est lesbienne. Employée dans une collectivité du Sud de la France, elle ne parle jamais de sa vie privée au travail. « J’ai peur de la réaction de mes collègues, confie-t-elle. Ça rend mon quotidien beaucoup plus difficile, je me coupe de toute une partie de la vie du bureau. » Comme elle, et selon l’édition 2020 du baromètre L’Autre cercle Ifop, 77 % des personnes LGBTI+, c’est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, qui sont en couple renoncent à parler de leur orientation sexuelle au travail. Cette enquête, menée auprès de plus de 18 000 personnes LGBTI+ en France, dresse un panorama des discriminations vécues par les salariés concernés, du privé comme du public ...