Les promeneurs du net : une présence éducative pour les jeunes

Protection de l'enfance

Publié le 10/06/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Dispositif né en Suède puis expérimenté dans la Manche, les Promeneurs du net ont été généralisés en France à partir de 2016. Mis en œuvre localement par les Caisses d’allocations familiales (Caf), ils représentent une nouvelle façon d’échanger avec les jeunes dans les quartiers.

Les Promeneurs du net est un dispositif qui permet aux animateurs et aux travailleurs sociaux d’être en contact avec les jeunes sur Internet. « L’objectif est de mettre en place une présence éducative sur Internet afin de renforcer les liens entre les professionnels et les jeunes », rapporte Ségolène Dary, conseillère politiques familiale et sociale à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). L’expérimentation a été mise en place en France en 2012, après un voyage d’étude de la directrice de la Caf de la Manche. « A cette période, il y avait peu de dispositifs d’intervention en ligne à destination des jeunes alors qu’Internet et les réseaux sociaux étaient déjà massivement présents dans leur vie, souligne Ségolène Dary. Il nous a alors paru opportun d’investir ses ...

