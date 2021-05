Congés familiaux : un projet qualifié d’« avancée pour tous les agents »

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Publié le 27/05/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Le projet de décret relatif aux congés familiaux des agents supprime pour les contractuels le délai d'ancienneté de six mois auparavant requis pour bénéficier d'un congé maternité et instaure également l'allongement du congé paternité à 25 jours. Toutes les dispositions doivent entrer en application le 1er juillet.

Un vote favorable unanime. À l’occasion de la première séance plénière depuis le renouvellement de sa présidence, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a examiné pour avis et approuvé (1), ce jeudi 27 mai, un projet de décret sur les congés familiaux des agents territoriaux. Un texte salué par les organisations syndicales comme « une avancée pour tous les agents ».

Philippe Laurent : « Continuons de développer un dialogue social de qualité »

Ce texte détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ...

