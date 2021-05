CPER : pourquoi la Normandie engage « une épreuve de force » avec l’Etat

Développement économique

Publié le 27/05/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La région Normandie est la seule à ne pas vouloir signer un Contrat de plan Etat-Région que toutes les autres prévoient de signer d’ici l’automne 2021. Ce qui ne l’empêche pas d’être ambitieuse en matière de développement économique. Explications.

Toutes les régions signent des protocoles d’accord de CPER. Toute ? Non, une région résiste encore et toujours à l’Etat, la Normandie. Son directeur général des services Frédéric Ollivier explique les raisons de « cette épreuve de force engagée avec l’Etat » et les conséquences sur la stratégie d’investissement et de développement économique régional.

Toutes les régions vont signer un contrat Etat-Régions jusqu’à 2027, sauf la région Normandie. Pourquoi ?

La région estime qu’il y a un très gros besoin de financement de l’Etat pour l’enseignement supérieur en Normandie. Sa mise à niveau est une priorité, au regard des performances moyennes, du niveau des diplômes, de l’accès à cet enseignement, inférieur à nos voisins. De plus, nous constatons que l’enseignement supérieur local a du mal à ...