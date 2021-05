80 propositions pour bien vieillir, du logement à la ville, des mobilités aux territoires

Grand âge

Le rapport de Luc Broussy sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement est paru le 26 mai. Il appelle à une action transversale qui mobilise tant les villes que les départements.

« Il est urgent de “dé-médicosocialiser” la question du vieillissement pour ne pas réduire la personne âgée à son état de santé ou à son niveau de dépendance », prévient Luc Broussy(1), en introduction. Après plusieurs mois de travail et l’audition d’une centaine de personnalités, son rapport « Vieillir ensemble » porte 80 propositions pour adapter logements, villes, et territoires à la transition démographique. L’auteur a travaillé en lien étroit avec les ministres du logement, de la cohésion des territoires, et de l’autonomie, présents lors de la remise.

D’ici 2030, la tranche d’âge des 75-84 ans va passer de 4 à 6 millions, « une explosion démographique qu’on n’avait pas totalement anticipé », souligne Luc Broussy. « C’est la génération des boomers, attachée à la liberté et à l’autonomie », et qui voudra vieillir chez elle.

Adapter les logements

Pour accélérer l’adaptation des logements, le rapport préconise de « simplifier et massifier les aides », en créant #MaPrim’Adapt – sur le modèle de #MaPrimRénov’ : dossier unique de demande d’aide, conditions d’accès simplifiées et ouvertes dès 70 ans (sans condition de GIR). « Un fonds de financement » dédié serait hébergé dans la 5e branche autonomie.