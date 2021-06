Sécurité

« A Grenoble, nous faisons le choix d’une police municipale au plus près des habitants »

Publié le 22/06/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions

Grenoble

Focus sur la politique de sécurité dans une ville écologiste. A Grenoble, un an après les élections municipales et la réélection d’Eric Piolle (EELV), Maud Tavel, adjointe en charge des questions de tranquillité publique et du temps de la ville (SE), justifie le choix d'une police municipale sans armes à feu résolument tournée vers les besoins des habitants.

