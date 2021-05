Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique La place du maire dans les établissements publics de santé bientôt retrouvée ?

Gouvernance

La place du maire dans les établissements publics de santé bientôt retrouvée ?

Publié le 26/05/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Actu Santé Social, Analyses juridiques, Analyses santé social, France

©tamayura39 - stock.adobe.com

Depuis la loi de 2009, les établissements publics de santé sont des établissements nationaux, et non plus locaux. Le lien juridique avec les collectivités est ainsi rompu. Ces dernières années, si les déclarations vont dans le sens d’un partenariat à retrouver entre hôpital et collectivités, le rôle de celles-ci est en réalité fortement limité. Le projet de loi 4D pourrait changer la donne.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Etablissement de santé

Aurélie Aveline Avocate associée, cabinet Goutal,Alibert et associés