Intercos et villes-centres : je t’aime moi non plus

Décentralisation

Publié le 26/05/2021 • Par Caroline Garcia • dans : France

Une interco peine parfois à imposer ses vues à ses membres. Et quand l'exécutif de la ville-centre ne partage pas son projet politique, la rivalité freine le développement de l'ensemble. Exemples.

Des intercommunalités stratèges, chargées de prendre de la hauteur et de façonner l’avenir d’un territoire. Sur le papier, les lois de décentralisation successives octroient aux regroupements de communes des compétences de plus en plus nombreuses et les dotent de pouvoirs de décision. En théorie, donc, une communauté de communes, une communauté urbaine ou une métropole peut présider au grand destin des communes qui la constituent. Lorsque la ville-centre et l’assemblée communautaire ou métropolitaine sont du même bord politique, ce qui est le cas la plupart du temps, les deux entités combinent parfaitement leurs objectifs.

C’est quand elles sont opposées que les problèmes peuvent survenir. Ainsi, à Marseille, de conseil municipal en conseil métropolitain, les passes ...

