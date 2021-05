Paiements pour services environnementaux : quel bilan un an après ?

Ressource en eau

réagir Adrien Roussel - Fotolia

Le 25 mai, Eau de Paris et la ville de Paris ont signé avec l’agence de l’eau Seine Normandie un contrat de territoire « Eau et climat ». Au cœur de ce contrat, les paiements pour services environnementaux (PSE). Un an après le lancement de ce dispositif d’aides pour la mise en place de pratiques agricoles préservant l’environnement, le bilan est positif.

