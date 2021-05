70 ans d’aménagement et de valorisation des cheminements piétons

Randonnée

Publié le 25/05/2021

La fédération de randonnée, ce sont bien sûr les bandes rouges et blanches qui accompagnent les marcheurs sur les 180 000 km de sentiers français. Mais c’est bien plus. Du diagnostic de territoire à l’entretien des sentiers en passant par la labellisation, cette fédération accompagne les collectivités locales dans leur aménagement.

Les promeneurs savent repérer les marques blanches et rouges et associer le terme GR© (Sentier de Grande Randonnée) à ces marques. Les remarquer c’est se dire « je suis sur un itinéraire intéressant, qu’est-ce qu’il y a à voir ? » et se sentir valorisé « je suis un randonneur ! ». C’est cela la force des GR©, être une marque passée dans le langage commun au point qu’on oublie qu’elle est une création d’un groupe de pionniers qui deviendront la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée).

Alors que se multiplient les applications et que chacun peut créer et partager facilement ses itinéraires avec les outils numériques, on peut se demander s’il est toujours utile de labelliser des itinéraires GR© (Sentiers de Grande Randonnée), PR (Promenade et randonnée) ou GRP©

