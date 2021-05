Sécurité

Contrats de sécurité intégrée : un nouveau désengagement de l’Etat ?

Publié le 25/05/2021 • Par Hervé Jouanneau Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Après la signature d’un second contrat de sécurité intégrée à Nantes et d’un troisième à Dijon, les élus du Forum français pour la sécurité urbaine réitèrent leurs réserves au sujet de ce dispositif. Ils s’interrogent sur sa mise en œuvre concrète, craignent à terme une fragilisation du service public de la sécurité, et proposent des pistes pour mieux l’encadrer.

