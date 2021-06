Un inventaire d’envergure des zones humides permet de mieux les protéger

En cinquante ans, 50 % des zones humides françaises ont disparu. Un sujet dont s’est emparé l’établissement public Loire, qui a lancé un inventaire de ces milieux. Bien connaître ces zones permet en effet aux communes, EPCI et syndicats de mieux orienter leurs documents d’urbanisme et leurs opérations d’aménagement. La prélocalisation des zones humides est la première étape. Suivent des concertations avec les acteurs locaux afin de les préciser, puis des inventaires techniques.

Une carte interactive de l’inventaire de zones humides, en cours sur tout le bassin versant du fleuve, a été mise en place par l’établissement public Loire (EPL) le 2 février, date de la journée mondiale des zones humides. Ce syndicat mixte (1) porte cette étude à grande échelle depuis plusieurs années, afin de mieux connaître et de préserver ces zones menacées par l’artificialisation – 50 % ont disparu en France en cinquante ans, et ce, malgré une loi protectrice. Or les services écosystémiques que rendent ces milieux sont précieux : atténuation des sécheresses et des inondations, stockage du carbone, filtration de l’eau et ...