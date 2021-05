L’atelier santé ville en 6 points-clé

politique de la ville

Publié le 26/05/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses santé social, Fiches de droit pratique, France

Avec une approche transversale et participative de la santé, à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'atelier santé ville est un outil souple qui peut être directement géré par un service de la commune ou une structure permettant la coopération avec des partenaires tels qu'une association. Décryptage de cet outil en six points-clé.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Avocate - Cabinet Goutal, Alibert et associés

Connaître les missions de l’atelier santé ville

L’atelier santé ville (ASV) a été conçu à la fois comme une démarche locale et un dispositif public positionné au croisement de la politique de la ville et des politiques de santé. Son objectif est de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

A cette fin, l’ASV met en œuvre une approche transversale de la santé, intégrant notamment une dimension sociale, éducative et d’insertion. La démarche des ASV se caractérise en particulier par l’association des habitants à travers des démarches de proximité et une approche communautaire de la santé.

Dans cette optique, la première mission des ASV est de réaliser un diagnostic ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne