Crise sanitaire : la santé mentale des jeunes vacille

Publié le 03/06/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : Dossier Santé Social, France

©VadimGuzhva - stock.adobe.com

Le moral miné par l’isolement et la précarisation de leur situation, de plus en plus de jeunes demandent de l’aide pour tenter de surmonter cette détresse.